Einbruchsserie im Spickel: Unbekannte Person dringt in Freibad ein

In Häusern wird Schmuck und Bargeld erbeutet. Auch ins Spickelbad wird eingebrochen. Die Augsburger Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang der Taten gibt.

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtteil Spickel-Herrenbach zu mehreren Einbrüchen. Wie die Polizei informiert, drang eine unbekannte Person auch ins Spickelbad ein.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagabend gab es einen Einbruch in ein Haus in der Fontanestraße. Von Freitag, 2 Uhr, bis Sonntag, 1 Uhr, wurde in ein Haus in der Sanderstraße eingedrungen. In beiden Fällen nutzte der unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner und verschaffte sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus. Hier erbeutete er jeweils Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld, sowie ein Fahrrad der Marke Cube, so die Polizei.

Der Täter hebelt eine Holztür zu einem Gerätelager auf

In der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter eine Holztür zu einem Gerätelager im Spickelbad in der Siebentischstraße auf. Auf diese Weise gelangte er in das Gebäude. Im Verlauf durchwühlte der unbekannte Täter mehrere Räume und brach Spinde und Schränke auf. Der Täter verursachte dadurch einen massiven Schaden. Zum Beuteschaden könne derzeit noch keine Auskunft gegeben werden, so die Polizei. Ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen werde geprüft.

Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.





