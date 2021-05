Eine Institution muss ihren angestammten Platz verlassen

Die Tage sind gezählt. Am 30. September verlässt das DHB-Netzwerk Haushalt e. V. seinen seit 1963 angestammten Sitz am Zeugplatz 3. Nur: Neue Räume hat der Berufsverband der Haushaltsführenden bislang noch nicht gefunden.

Die Mitarbeiter sitzen zum Teilen schon auf gepackten Kisten. Fast sechs Jahrzehnte haben sich in den Stockwerken des als "Haus der Hauswirtschaft" bekannten Gebäudes Küchen-, Näh- sowie fürs Büro wichtige Utensilien angesammelt. Vier Monate sind kaum genug Zeit, um einzupacken, was seit mehr als einem halben Jahrhundert hier einmal gebraucht wurde. Dabei sind es die Mitarbeiterinnen von jeher gewöhnt, Ordnung zu managen und sie andere zu lehren. Was sie jetzt brauchen sind 40 Quadratmeter Minimum, um wieder ein funktionsfähiges Büro und einen Veranstaltungsraum einzurichten. Ein "fast utopisch geringes Budget" von 800 Euro steht ihnen laut der Vereinsvorsitzenden, Rosemarie Weber, zur Verfügung, um einen neuen Anlaufpunkt auszuweisen.

Der früheste Name der Interessensvertretung hatte "Haus der Hausfrau" gelautet, wie es im Mai 1963 in der Wochenbeilage "Stadtanzeiger" der Augsburger Allgemeinen vorgestellt wurde. Doch wie die heutige Vorsitzende des DHB-Netzwerk Haushalt sagt, hat sich nicht nur die Bezeichnung der Adresse immer wieder der Zeit unterworfen. Auch die Lehr- und Lerninhalte wurden immer wieder aktualisiert. Bislang profitierte die Einrichtung von ihrer Lage. "Zentral und gut erreichbar" musste und muss sie wieder sein, sagt Rosemarie Weber, die sich fast sicher ist, "so schnell nichts Vergleichbares mehr zu finden".

Vor allem an der guten Erreichbarkeit einer potenziellen Niederlassung ist Rosemarie Weber gelegen. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass eine gut funktionierende Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln wichtiger ist, als der Parkplatz vor der Tür. Und das sei am Zeugplatz als Verkehrsknoten für Bus und Straßenbahn gegeben gewesen. Denn Weber möchte es keiner Frau zumuten, nach Kursende bei Dunkelheit lange auf den nächsten Anschluss warten oder eine weite Strecke zu nächsten Haltestelle zurücklegen zu müssen. Immerhin hat der Ortsverband Augsburg laut Weber noch 180 Mitglieder, aber die Zahl gehe sukzessive zurück.

In der hauseigenen Küche rühren zwei Schülerinnen gerade in Schüsseln, holen sich Zutaten aus dem Kühlschrank oder nehmen Messbecher zur Hand, um Sahne zu portionieren. Noch. Denn bald wird es auch die kleine Küche nicht mehr geben, um zu unterrichten. Rosemarie Weber, 58, hatte als Bürokraft angefangen, bevor sie zur Vorsitzenden des Ortsverbandes Augsburg gewählt wurde und zur Hauswirtschaftsmeisterin avancierte. Gerade in der Küche zeigt sich die Veränderung des Zeitgeistes. "Kochkurse waren, als ich anfing, immer gut gebucht", sagt Rosemarie Weber, "heute schaut man ins Internet." Während Kochevents für 150 Euro anderswo gut lauten, sei den Leuten ein Kurs für 30 Euro beim Hausfrauenbund schon zu teuer.

"Mit Show-Küchen", sagt Weber, "können wir nicht mithalten." Vielmehr seien es die praktischen, praktikablen Tipps, die die Stärke des DHB-Netzwerks Haushalt ausmachen. So zeige es beispielsweise, wie es geht, mit dem Einsatz von wenig Geld ein gutes und gehaltvolles Essen zuzubereiten. Gekonnte Haushaltsführung heißt laut Rosemarie Weber "sich ein Umfeld zu schaffen, wo man sich wohlfühlt". Es gehe durchaus nicht darum, dass alles blitzt und blinkt und kein Stäubchen zu finden ist. "Was wir machen", sagt die Vorsitzende, "dient dazu, die Grundbedürfnisse zu befriedigen."

Hauswirtschaft wird laut Weber "nicht so wertgeschätzt", wie sie sich das wünschen würde. Dabei erkennen beruflich eingebundene Menschen nicht selten ihre Defizite, die sie mit einem Haushaltscoaching auszugleichen versuchen. Hilfestellung gibt das Netzwerk beispielsweise in Fragen der Haushaltsreinigung, bei der Wäschepflege oder Textilausbesserung. So besuchten laut Weber pro Jahr immerhin 600 bis 700 Teilnehmer die Nähkurse und 700 bis 800 die Kochkurse des Hauses am Zeugplatz. "Hauswirtschafterin ist ein Ausbildungsberuf in Bayern", betont Weber, "und die Prüfung nicht so einfach zu bestehen." Den Vorbereeitungslehrgang habe sich der Ortsverband zertifizieren lassen, weil es für seinen Qualitätsanspruch wichtig erschien."

"Die Stimmung ist nicht so gut", sagt die Chefin des Hauses dieser Tage, "aber noch ist der Punkt nicht gekommen, an dem wir sagen, es geht gar nix mehr." Ein kleiner Hoffnungsschimmer sei noch vorhanden. Rosemarie Weber wünscht sich, mit einer Räumlichkeit weiter ein Standbein zu haben und präsent zu bleiben.