"Eine Nacht in der Zelle reicht": Warum ein Klimaaktivist nicht gegen die IAA protestiert

Plus Ingo Blechschmidt ist bekannt aus dem Augsburger Klimacamp. Weil ihm Ärger mit der Justiz droht, wird er sich bei der Demo gegen die IAA in München aber zurückhalten.

Ingo Blechschmidt ist auf Bäume geklettert und hat Wälder besetzt. Er ist einer der führenden Köpfe des Augsburger Klimacamps neben dem Rathaus, das bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt. Normalerweise hätte sich der 33-Jährige kommenden Samstag auch der großen Fahrraddemo zur Internationalen Automesse IAA in München angeschlossen. Er hätte einige Ideen gehabt, um Flagge zu zeigen, sagt er. "Jetzt bedauere ich zutiefst, dass ich nicht dabei sein kann, aber ich traue mich nicht."