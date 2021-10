Eine Spendenaktion soll den Augsburger Perlach retten

Plus Die Sanierung des Perlach könnte sich bis mindestens 2025 ziehen. Nun sollen die Bürger die Chance bekommen, sich einzubringen. Viele Aktionen sind vorstellbar.

259 Stufen sind es bis hoch zum Glockenspiel, doch bis dort oben gestiegen sind zuletzt nur wenige Menschen. Vor fünf Jahren wurde der Augsburger Perlachturm für den Publikumsverkehr gesperrt - aus Gründen der Sicherheit. Die Stadt Augsburg hatte damit von einem Tag auf den anderen eine ihrer beliebtesten Sehenswürdigkeiten verloren. Für eine schnelle Sanierung des baufälligen Turms fehlt der Augsburger Verwaltung das Geld, weshalb die Sperrung sich bis mindestens 2025 ziehen könnte. Damit wollen sich einige nun nicht mehr abfinden: Die Tourismusgesellschaft Regio Augsburg und die Altaugsburg-Gesellschaft planen eine Spendenaktion, um den Bürgerinnen und Bürgern "ihren" Perlach zurückzugeben.