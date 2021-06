Eine junge Augsburgerin entdeckt in der Corona-Krise ihre Schreiblust

Julia Fröhlich ist erst 23, und doch hat sie während der Pandemie eine Art Ratgeber geschrieben. Ihr Credo: Nur wer sein Leben selbst in die Hand nimmt, wird glücklich.

"In jeder Krise steckt eine Chance", ist Julia Fröhlich aus Augsburg fest überzeugt. Sie hat deshalb vor gut einem Jahr ihr persönliches Corona-Projekt gestartet. "Ich habe den Eindruck, dass wir alle etwas Corona-müde geworden sind." Genau deshalb möchte sie mit ihrer Aktion zeigen, dass jede Krise auch für etwas Gutes genutzt werden kann. Entstanden ist ein 106-seitiges Buch mit dem Titel "Ein Leben nach Deinen Gesetzen" und will die Leser anregen, ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen.

Das Buch ist eine Kombination aus Gesetzestexten und Lebensratgeber. Fröhlich absolvierte das juristische Grundstudium sowie ein wirtschaftspsychologisches Masterstudium. Während ihres Studiums arbeitete sie als Beamtin beim Landratsamt Augsburg im Bereich Ausbildungsförderung und ist nun als Organisationsberaterin beim Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband tätig. Und nebenbei ist die Schriftstellerei ihre Leidenschaft.

Das will die Augsburgerin mit ihrem besonderen Ratgeber erreichen

"Schon zu Grundschulzeiten habe ich den Ferien Geschichten geschrieben. Das war schon immer mein Ding", erzählt die 23-Jährige. "Es geht mir nicht darum, Geld zu verdienen, sondern ich habe die Hoffnung, dass jemand etwas für sich mitnehmen kann." Es sei kein Ratgeber mit erhobenem Zeigefinger. "Mir ist es wichtig zu zeigen, dass man das Geschehen, wie etwa die Epidemie, nicht in der Hand hat, aber man hat es in der Hand, wie man damit umgeht." Fröhlich möchte, dass jeder eigenverantwortlich und aktiv sein Leben lebt und sich nicht leben lässt. "Das geht schon bei der Berufs- und Studienwahl los. Wenn wir selbst wählen, leben wir nicht ein Leben lang in der Vorwurfshaltung an die Eltern."

Fröhlich hat sich das Motto von Henry Ford zu eigen gemacht: Love it, change it or leave it. Liebe es, ändere es oder beende es. Klar gebe es Regeln im Leben, die es zu befolgen gilt, schreibt sie im Vorwort. Doch daneben gebe es auch Vorschriften, die sich jeder von uns selbst auferlege. "Das sind die Überzeugungen und Glaubenssätze, nach denen wir unser Leben planen und ausrichten." Fröhlich möchte mit ihrer frei erfundenen Geschichte dazu anregen, diese Glaubenssätze zu überdenken. Denn sie bestimmen maßgeblich, in welche Richtung der eigene Weg geht.

Augsburger Schriftstellerin hat weitere Projekte vor

Die Schriftstellerin sagt von sich, sie habe von klein auf alles hinterfragt. Die zierliche und zielstrebige Frau weiß, was sie möchte und dazu gehört, dass sie anderen gerne hilft. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn man den Tag von jemandem positiv verändert hat." Zudem philosophiert sie gerne mit ihrem Zwillingsbruder Manuel, der als angehender Journalist das Lektorat für ihr Buch übernommen hat. Zwei weitere Bücher hat sie in petto. "Das zweite Buch heißt Halbzeitpause, es geht um die Midlife-Crisis. Es ist ein ähnliches Konzept wie das erste, nur behandle ich das Thema nicht mit Jura, sondern mit Zitaten berühmter Fußballspieler."

Im dritten Buch wird das Glück von vielen Seiten aus betrachtet. Dazu hat sie wissenschaftliche Studien ausgewertet. "Alles im Leben hängt zusammen. Und welchen Filter wir uns auflegen, liegt ganz bei uns selbst." Nun ist sie nur noch auf der Suche nach einem Verlag, damit ihre Bücher auch in die Buchhandlungen können. Das erste Buch hat sie im Selbstverlag geschrieben.

