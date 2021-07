Augsburg

vor 22 Min.

Einigung mit Stadt: Radbegehren-Initiator will Vertrag nicht mittragen

Plus Einer der Initiatoren kündigt an, die Einigung zwischen Stadt Augsburg und dem Bündnis „Fahrradstadt jetzt“ nicht zu unterzeichnen. Die Konsequenzen sind unklar.

Von Stefan Krog

Am Montag verkündeten die Initiatoren des Fahrradbegehrens und Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) noch eine Einigung, einen Tag später scheint der für Ende Juli geplante Vertragsschluss zu wackeln. Jens Wunderwald, der für das Forum Augsburg lebenswert neben Arne Schäffler (ADFC) und Alexander Mai ( Fridays for Future) als einer der Initiatoren das Rad-Bürgerbegehren anstieß, will den Vertrag nicht unterzeichnen. Er fordert stattdessen seine Mitstreiter auf, die Unterschriften einzureichen und so einen Bürgerentscheid auszulösen.

