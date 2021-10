Augsburg

14:22 Uhr

Einkaufen unter freiem Himmel: Heute startet die Augsburger Dult

Plus Im Gegensatz zur Frühjahrsdult kann die Augsburger Herbstdult stattfinden. Worauf sich Beschicker am meisten freuen und welche Corona-Regeln für Besucher gelten.

Von Andrea Wenzel

Sonnenbrillen, Tücher, Handschuhe und Mützen: Das alles verkauft Erwin Lorenz ab diesem Montag zehn Uhr auf der Augsburger Herbstdult. "Wir Markthändler freuen uns alle sehr, dass die Dult stattfindet. Danke an alle, die das möglich gemacht haben", freut er sich. Am Sonntagmorgen ist er noch mit dem letzten Feinschliff an seinem Stand in der Nähe des Jakobertors beschäftigt.

