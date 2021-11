Einparkunfall in Lechhausen: Mann saß mit 2,2 Promille hinter dem Steuer

Beim Einparken hat ein Mann in Augsburg-Lechhausen ein anderes Auto gerammt. Er hatte 2,2 Promille Alkohol im Blut. Jetzt hat er Ärger mit der Justiz.

Weil er beim Einparken betrunken ein anderes Auto beschädigte, hat ein 52-Jähriger jetzt Ärger mit der Justiz. Der Mann habe am Montagabend in der Schackstraße rückwärts am Fahrbahnrand einparken wollen, so die Polizei. Dabei unterschätzte er offenbar den Abstand zu dem dahinterstehenden Fahrzeug und touchierte dieses mit seiner Anhängekupplung. Hierbei entstand Fremdschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten dann deutlichen Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen fest, ein Alkoholtest vor Ort ergab einen stattlichen Wert von rund 2,2 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol waren die Konsequenz. (att)