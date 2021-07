Einsatz am Kö: Mann schlägt mit Regenschirm auf Polizisten ein

Mit einem aggressiven Fahrgast wurde die Polizei am Augsburger Königsplatz konfrontiert.

Mit einem Regenschirm hat ein 22-Jähriger am Königsplatz Polizeibeamte angegriffen. Die Polizisten waren am Sonntag gegen 12.45 Uhr zum Haltestellendreieck in der Innenstadt gerufen worden, weil ein Fahrgast ohne Fahrschein unterwegs war und seine Personalien nicht angeben wollte. Als die Beamten den jungen Mann nach Ausweispapieren durchsuchten, griff dieser die Einsatzkräfte unvermittelt an. Wie es im Polizeibericht heißt, trat er sie mit den Füßen und schlug mit einem Regenschirm auf die Beamten ein.

Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Grund für den Angriff war vermutlich eine psychische Ausnahmesituation des Mannes, so die Polizei. Die Beamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Der 22-Jährige muss sich nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (ina)