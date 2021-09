Einsatz in Augsburg: Junge steckt mit Kopf in Brückengeländer fest

Ein Junge will auf die B17 schauen und steckt im Brückengeländer fest. Wie die Augsburger Feuerwehr ihn wieder befreite.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Augsburger Berufsfeuerwehr: Die Einsatzkräfte mussten am Freitagabend einem etwa zweieinhalb Jahre alten Jungen helfen, der mit seinem Kopf zwischen Streben eines Brückengeländers feststeckte. Der Junge hatte in der Oskar-von-Miller-Straße seinen Kopf durch das Geländer einer Brücke geschoben, welches die B17 überspannt. Zurück kam er dann aber nicht mehr. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte er seinen Kopf nicht mehr aus den massiven Eisengeländerstangen befreien. Auch alle Bemühungen der Eltern seien gescheitert.

Augsburger Feuerwehr rettet Bub mit Rettungsspreizer aus Geländer

Die Feuerwehrleute bogen mit einem Spezialgerät, einem sogenannten Rettungsspreizer, die Eisenstangen auseinander und befreite so den Jungen. Er wurde kurz vom Rettungsdienst untersucht und konnte, weil alles in Ordnung war, dann wieder zurück zu seinen Eltern. Am Geländer entstand ebenfalls kein Schaden - es wurde von den Einsatzkräften wieder in die normale Position zurückgebogen. (jöh)