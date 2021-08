Einschränkung für Schüler und Sportler: Zwei Sporthallen für lange Zeit gesperrt

In Augsburgs Stadtteilen Haunstetten und Hochzoll werden Dreifachturnhallen gesperrt. Die Schüler müssen in anderen Hallen turnen. Für Vereinssportler gibt es Einschnitte.

Schlechte Nachrichten für das Rudolf-Diesel-Gymnasium sowie einige Sportvereine: Wie die Stadt mitteilt, sind ab sofort die Dreifachturnhalle der Schule sowie die Sporthalle Haunstetten komplett gesperrt.

In der Halle des Hochzoller Gymnasiums sei aufgrund von Schäden in der Dachkonstruktion massiv Wasser eingetreten. Dies mache eine umfangreiche Reparatur erforderlich. Die Untersuchungen und Planungen für die Sanierung haben bereits begonnen. Es sei jedoch mit einem Ausfall für die ganze Hallensaison 2021/2022 zu rechnen, heißt es. Der Sportunterricht für die Schülerinnen und Schüler sei jedoch sichergestellt. Die Schulverwaltung hat entsprechende Kapazitäten in umliegenden Sporthallen anmieten können. Für die Sportklassen wird ein Bustransport organisiert.

Darüber hinaus informiert das Sport- und Bäderamt, dass die Sporthalle Haunstetten ebenfalls ab sofort geschlossen sei. Im Rahmen von Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage seien typische Anzeichen eines Marderbefalls an der Dämmung festgestellt worden. Eine genauere Überprüfung habe ergeben, dass es sich dabei um schadstoffhaltiges Material handele. Derzeit werden laut Stadt Raumluftanalysen durchgeführt, parallel dazu wird ein Sanierungskonzept erstellt. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass dadurch Schadstoffe in die Raumluft freigesetzt werden, könne die Sporthalle Haunstetten für einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, wird mitgeteilt.

Nur sechs von acht Dreifach-Sporthallen können in Augsburg genutzt werden

Durch die Sperrungen in Hochzoll und Haunstetten stehen damit zur beginnenden Hallensaison nur sechs der acht Dreifach-Sporthallen der Stadt Augsburg zur Verfügung. Das für das Belegungsmanagement zuständige Sport- und Bäderamt hat ein Konzept erstellt, wie der Hallen-Verbandssport mit Wettbewerbsteilnahme in den entsprechenden Ligen aus den betroffenen Hallen verlagert werden kann. Dies sei jedoch mit Einschnitten bei Belegungszeiten von Hobbygruppen und von Sportvereinen verbunden. Die betroffenen Organisationen werden laut Stadt über die Nutzungszeiten-Kündigungen informiert. Mögliche Alternativangebote würden geprüft. (AZ, bau)