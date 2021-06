Augsburg

"Emmi's" und "Antons": Zwei neue Lokale starten an bekannten Orten

Michaela und Michael Häuser haben sich mit der Eröffnung des Antons in Augsburg ihren Traum erfüllt.

Plus Im ehemaligen Striese und Mohrenkönig in Augsburg warten neue Gastronomien auf ihre Kunden. Die Wirtsleute verraten, was bei ihnen auf der Karte steht.

Viele Jahre war das Striese im Ulrichsviertel für Anwohner und andere Kneipengänger so etwas wie das verlängerte Wohnzimmer. Die Gäste trafen sich dort auf ein Bier oder einen Wein. Wer Hunger verspürte, konnte sich auf der reichhaltigen Karte etwas aussuchen. 2020 kam das Aus für die gastronomische Institution. Der damalige Pächter begründete den Schlussstrich mit "persönlichen und aktuellen Ereignissen". Jetzt ist die Tür in der Kirchgasse wieder offen, die Gäste können wegen Corona aktuell nur im Freien Platz nehmen - ebenso ist es im ehemaligen Mohrenkönig, der ebenfalls mit neuen Betreibern und neuem Namen startet. Schon bald soll es an beiden Orten aber auch drinnen losgehen.

