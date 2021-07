Endlich wieder "La Strada": Die Straßenkünstler sind zurück in Augsburg

Das Straßenkünstler-Festival "La Strada" wurde wegen Corona vergangenes Jahr abgesagt. Dieses Wochenende wird in Augsburg nun wieder jongliert, gefeiert und gelacht.

"Schön, dass die Künstler die Stadt zurückerobern", sagt Ekkehard Schmölz, Leiter des Augsburger Stadtmarketings, am zweiten Konzertabend von " La Strada" auf dem Willy-Brandt-Platz. Noch bis zum 1. August ist "La Strada" zurück in der Stadt - zum ersten Mal als "Internationales Musik- und Künstlerfestival". Neu sind die Konzertbühne vor der City-Galerie und Live-Musik als Bestandteil des Festivals. Am Donnerstag treten vier Bands auf, Star dieses Abends ist die Augsburger Sängerin Lienne. Am Samstag und Sonntag folgen die Revelling Crooks und die Marion & Sobo Band“.

Da das Wetter so unbeständig ist wie die Corona-Voraussagen, wurden die Sitzplätze überdacht, um trocken durch den Abend zu kommen. Corona bestimmt auch hier das Konzept, sodass es dieses Jahr zwei feste Spielstätten gibt. Neben dem Willy-Brandt-Platz wird der Kulturbiergarten auf dem Königsplatz bespielt. Hier treten nur die Straßenkünstler auf, die sonst an verschiedenen Orten zu sehen waren. Für die Konzerte auf dem Willy-Brandt-Platz müssen Tickets gekauft werden. Sie kosten jeweils 6,50 Euro. Mit dem Kauf ist man registriert. Für die Straßenkünstler auf beiden Spielstätten geht der Hut herum, hierfür sind keine Tickets notwendig, aber eine Registrierung über die Luca-App oder der Corona-Warn-App.

Die Augsburger Popsängerin Lienne ist bei La Strada dabei. Foto: Bernd Hohlen

Als "ein Künstlerfest für alle" ist "La Strada" angekündigt. Das ist auch gut so, denn letztes Jahr waren alle zuhause. Künstler und Techniker aus der Branche haben diese kulturlose Zeit unterschiedlich durchlebt. Das Konzert zum Auftakt ist gut besucht. Knapp 300 Besucher haben Platz. Bevor Lienne auf die Bühne geht, spricht sie darüber, wie sie den Lockdown überstanden hat. "Ich habe sehr viele Songs geschrieben und am Songwriting-Camp teilgenommen. Dadurch ist mir die Zeit nicht unbedingt leicht gefallen, hat aber viel Spannung weggenommen, die Angst, in Zukunft nicht mehr auftreten zu können. Nebenbei hatte ich noch einen Minijob. Feedback vom Publikum ist als Bühnenkünstler wichtig, deswegen freue ich mich auf heute", sagt sie.

Viele Straßenkünstler hatten während Corona Probleme

Michi Strassmair ist für die Technik bei Lienne zuständig. Er sagt: "Viele Kollegen hatten Probleme, über die Runden zu kommen. Ich habe einen Teilzeitjob beim FC Bayern übernommen und dort im Medienteam die Pressekonferenzen mit vorbereitet." Die Leute in der Veranstaltungsbranche wissen mit Widrigkeiten umzugehen, dementsprechend positiv ist ihr Blick in die Zukunft. Von Resignation ist nichts zu spüren.

Chris von "Der Pate", die Firma, die für den Bühnenaufbau verantwortlich ist - auch für die Augsburger Sommerfeste -, möchte gar nicht von sich sprechen. Er hebt das Team hervor. "Wir sind auch im Grafik- und Marketingbereich beschäftigt. Events war aber ein Hauptstandbein. Das fiel weg. Kurzarbeit hat uns über die Zeit geholfen. Und die guten Kunden haben uns auch unterstützt. Die Unterstützung vom Staat war auch wichtig, um durchzukommen. Man muss sich aber auch ein bisschen selbst neu erfinden und neue Geschäftsfelder ergründen", sagt er.

Lesen Sie dazu auch

Eine Konzertbühne für La Strada steht auf dem Willy-Brandt Platz. Foto: Bernd Hohlen

Im Kulturbiergarten beginnt das Freitagsprogramm um 14 Uhr. Als erste Akteure beginnen die Jongleure Opus Furore. Viele Besucher sind so früh noch nicht da, sie lassen sich aber begeistern. Brigitte Würzle ist mit ihren zwei Enkeln gekommen. "Ich gehe jedes Jahr auf 'La Strada' und habe es letztes Jahr sehr vermisst", sagt sie. Bei Opus Furore fliegen plötzlich die Jonglierkegel auf den Boden. Kein Fehler - sie sind ja auch Comedians. Danach ist Mr. Dyvinetz an der Reihe. Der Chilene aus der Nähe von Barcelona hat drei Kinder zu versorgen. Er ist mit dem Auto angereist.

La Strada 2021 geht in Augsburg am Samstag um 13 Uhr weiter

Die Corona-Zeit lässt er sich nicht anmerken, aber wie hart es für ihn war, ist spürbar. "4000 Euro haben wir von der Regierung bekommen für die 18 Monate", sagt er, der hier für den Hut spielt. "Wir machen es für die Leute, wir lieben das, es ist wichtig, dass alle kommen, auch um neue Hoffnung zu verbreiten." Dann ist er dran, um seine Fahrrad- und Cyr-Rad-Performance zu zeigen.

Am Samstag beginnt das Programm schon um 13 Uhr an beiden Spielstätten. Mr. Dyvinetz ist dann um 13.30 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz zu sehen. Alle Infos zum Programm gibt es hier: Dieses Programm erwartet Sie beim La Strada 2021.

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.