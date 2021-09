Augsburg

13.09.2021

Erhöhte Vorsicht zum Schulanfang: Polizei kontrolliert Autofahrer

Die korrekte Kindersicherung in Fahrzeugen kontrolliert die Polizei in Augsburg zum Schulbeginn und an den Tagen danach.

Bayernweit starben im Jahr 2020 laut Polizei 200 Menschen in Pkw. Davon trugen ihrer Auskunft nach 43 Menschen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt. Zudem kam ein Kind ums Leben, das als Mitfahrer nicht ordnungsgemäß gesichert war. In diesem Jahr starben im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im ersten Halbjahr 2021 elf Menschen in Pkw, wovon zwei nicht angeschnallt waren. Polizei kontrolliert vor Schulen und Kindergärten in Augsburg Vor dem Hintergrund dieser schweren Unfallfolgen finden parallel zu den allgemeinen Schulwegüberwachungen bis Freitag, 17. September, landesweite Aktionstage der Polizei zur Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht statt. Alle nordschwäbischen Polizeidienststellen sind in diese Schwerpunktmaßnahmen eingebunden. Die Einsatzkräfte kontrollieren Fahrzeugführer sowie Insassen im Bereich von Schulen, Kindergärten und auf den von Schülern stark frequentierten Schulwegen. (sil)

Themen folgen