Erneut dichter Rauch in Karolinenstraße: Anwohner sollen Fenster schließen

Nach dem Brand in der Augsburger Karolinenstraße dringt erneut dichter Rauch aus dem Gebäude. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Erneut dringt dichter Rauch aus dem Brandhaus in der Augsburger Karolinenstraße. Anwohnerinnen und Anwohner in der näheren Umgebung werden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Klimaanlagen mit Außenluftansaugung abzuschalten. Die Warn-App Nina des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat hierzu am Dienstagabend eine Warnung veröffentlicht.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind wieder auf dem Augsburger Rathausplatz. Foto: Jörg Heinzle

Die Feuerwehr ist erneut mit drei Drehleitern im Einsatz, um die immer noch verbliebenen Glutnester zu löschen. Teile des Rathausplatzes sind abgesperrt, damit die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen Platz haben. Der aktuelle Brand wird im Keller des Gebäudes vermutet.

Ist das Feuer über Schächte in den Keller gelangt?

Womöglich hat sich das Feuer über mehrere Schächte in dem Gebäude, unter anderem einen Aufzugschacht, so ausgebreitet. Bereits am Freitagabend, als das Feuer ausgebrochen war, hatte es auch im Keller gebrannt. Nun soll ein Kran anrücken, der das noch brennbare Material aus der Brandruine hebt. Diese Arbeiten dürften sich wohl wieder in die Nacht hinein ziehen.

Die noch vorhandene Fassade des ausgebrannten Gebäudes zur Straße hin, die über zwei Stockwerke reicht, soll erhalten bleiben. Sie ist wichtig für die Statik des Nachbargebäudes auf der linken Seite.

Warnung für Anlieger der Augsburger Karolinenstraße

Der Vorfall beschäftigt die Augsburger Feuerwehr nun schon seit Tagen. Sprecher Friedhelm Bechtel erklärt, warum dieser Brand so kompliziert ist. (AZ)

Lesen Sie dazu auch