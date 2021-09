Augsburg

Erneuter Brandherd: Feuerwehr rückt wieder in Karolinenstraße aus

Auch am Montag musste die Feuerwehr wieder zu Löscharbeiten am Brandhaus in der Karolinenstraße ausrücken.

Von Ina Marks

Die Einsatzkräfte sind am Montagmorgen kurz vor zehn Uhr erneut zu dem vom Feuer zerstörten, historischen Wohn- und Geschäftshaus in die Karolinenstraße gerufen worden. Dort war eine Rauchentwicklung bemerkt worden.

