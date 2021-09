Augsburg

17:47 Uhr

Erst "Hero", dann Polizist: Warum diesem Deutsch-Iraker Respekt so wichtig ist

Ali-Hussain Ali will auf einem Foto nicht zu erkennen sein. Schließlich wisse er nicht, welche Funktionen er bei der Polizei in den nächsten Jahren noch haben wird, sagt er.

Plus Als Augsburger mit Migrationshintergrund begegnet Ali-Hussain Ali immer wieder Respektlosigkeit. Warum er sich als "Hero" engagierte und mittlerweile Polizist ist.

Von Ina Marks

Ali-Hussain Ali hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wenn er sich unfair behandelt fühlt, sucht der 25-Jährige das Gespräch. Wie unlängst, als er einen Zettel an seinem Auto vorfand, in dem er beschimpft wurde. Dem Deutsch-Iraker ist gegenseitiger Respekt unter Menschen - egal welcher Nationalität - wichtig. Auch deshalb war er von dem Projekt "Heroes" des Augsburger Vereins Die Brücke angetan. Schon im Alter von 16 Jahren engagierte er sich dort in der Aufklärungsarbeit, die sich vor allem an junge Migranten richtet. Die Erfahrung kommt ihm jetzt zugute. Denn inzwischen arbeitet Ali-Hussain Ali bei der Polizei.

