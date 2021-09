Augsburg

18:00 Uhr

Erste Messe seit eineinhalb Jahren: So lief der Start der Americana

Plus Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause findet erstmals wieder eine große Messe in Augsburg statt. Wie Besucher und Aussteller diesen ersten Tag bewerten.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat den Messebetrieb in Augsburg mehr als eineinhalb Jahre komplett lahmgelegt. Seit Mittwoch läuft die Westernreitsportmesse Americana. Am Eröffnungstag erlebte die Americana einen großen Besucherandrang. Geduldig reihten sich die Fans des Westernreitsports in die Warteschlange vor dem Eingang ein. Hier wurde akribisch die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert. Probleme gab es dabei nicht, die Besucherinnen und Besucher akzeptierten die Wartezeit. In den Messehallen und auf dem Freigelände herrschte den ganzen Tag über eine entspannte Atmosphäre. Man sah nahezu nur glückliche Gesichter. Die Freude bei Besuchern und Ausstellern war aus unterschiedlichen Gründen groß.

