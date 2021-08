Es war richtig, beim Bau des neuen Bahnhofstunnels „groß“ zu denken

Plus Angesichts von Klimadebatte und Mobilitätswende ist das Projekt trotz hoher Kosten sinnvoll. Damit es Wirkung hat, muss sich bei der Eisenbahn etwas tun.

Als die Weichen für den Bahnhofstunnel vor inzwischen knapp 20 Jahren gestellt wurden und zugunsten der „großen“ Lösung ausfielen, gab es unterschiedliche Meinungen. Zu groß und überdimensioniert, meinten die einen. Endlich mal keine Kleckerles-Lösung für Augsburg, meinten die anderen. Nun steht das Bauwerk relativ kurz vor der Fertigstellung, und aus heutiger Sicht war es die richtige Entscheidung, die Haltestelle unter die Bahngleise zu legen. Es wäre alles auch eine Nummer kleiner gegangen mit einer Haltestelle unter dem Bahnhofsvorplatz, aber der große Wurf, der angesichts von Verkehrswende und Klimaschutz nötig ist, wäre es im Nachhinein nicht gewesen.