Experte: Gute Schwammerl-Saison wird immer wahrscheinlicher

Der erste Wachstumsschub der Pilze in den Augsburger Wäldern war schon da. An Regen mangelt es in diesem Jahr nicht. Aber es muss auch noch etwas anderes passen.

Sehr viel Regen und immer wieder mal warme Tage - das lässt Pilzesammler auf eine tolle Saison hoffen. In den heimischen Wäldern wuchsen in diesem Jahr schon im Juli Steinpilze und Pfifferlinge in Mengen, die es sich zu sammeln lohnte. "Das war ein Ausreißer und der Witterung geschuldet", sagt Experte Günther Groß. Wenn das Wetter weiter mitmacht, sieht er gute Chancen, dass beliebte heimische Speisepilze in den kommenden Wochen massenhaft aus dem Boden schießen.

Günther Groß vom Pilzverein Augsburg-Königsbrunn hat die Schwammerl-Lage in der Region ständig im Blick. Er ist viel in der Natur unterwegs, auch in diesen Tagen. "Im Moment haben die Pilze in den Westlichen Wäldern noch Sommerpause", sagt er. Der Experte sieht aber Anzeichen, dass es eine gute Saison werden könnte. In den vergangenen Jahren sei es in den Monaten Juli und August viel zu trocken gewesen, deshalb seien bis zum Herbst so gut wie keine Pilze gewachsen, sagt er. "Da war total tote Hose." Anders in diesem Jahr: Die Ausbeute für Sammler war bei Steinpilzen und Pfifferlingen im Juli schon recht gut.

Von Pilzen sieht man nur einen Teil über der Erde

Auch wenn im Moment Pause ist, kann sich das schnell wieder ändern. Denn Pilze sind ständig im Boden. Was sichtbar aus der Erde sprießt, sind lediglich ihre Fruchtkörper. Aber dazu brauchen letztere Feuchtigkeit und Wärme. "Es muss dampfen im Wald, dann wachsen sie", sagt Groß. Mit etwas Glück könnte es bis in zwei Wochen losgehen, so seine Prognose. Denn an Regen mangelt es in diesem Jahr nicht. Nur mit den Temperaturen muss es noch passen.

Was dem Experten derzeit mehr Sorgen macht als das Wetter, ist eine bestimmte Spezies von Schwammerlsuchern. Er kritisiert, ein Teil der Sammler verhalte sich allzu sorglos, sodass es der Natur schade. Auch wenn jeder Bürger freien Zugang in den Wald habe, habe man ein paar Dinge zu beachten: Pilzesammler sollten nicht schon in der Morgendämmerung durchs Unterholz kriechen und dort Wildtiere aufschrecken. Sie sollten keinen Müll im Wald zurücklassen und auch nur so viele Schwammerl brocken, wie sie für ein Essen mit ihrer Familie benötigen. Groß befürchtet, dass sich der Wettlauf um die heimischen Schwammerl in diesem Herbst noch verschärfen könnte. Denn seit der Pandemie sind noch mehr Menschen in der Natur unterwegs.

Die Pilzberatung am Augsburger Stadtmarkt startet in Kürze

Der Experte rät außerdem zur Vorsicht: Es gibt eine Reihe von Giftpilzen, die Speisepilzen auf den ersten Blick sehr ähnlich sehen. Sammler, die sich nicht so gut auskennen, können sich an die Pilzberatung auf dem Augsburger Stadtmarkt wenden. Sie startet am 30. August und ist im Herbst immer montags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Damit nichts Falsches im Kochtopf landet, gibt es auch ein weiteres Beratungsangebot des Vereins jeden Montagabend in Königsbrunn im Hotel Krone. Wer noch mehr wissen will, kann als Gast zu den regelmäßigen Pilzbestimmungen des Vereins kommen.

Groß ist von den vielen nützlichen Eigenschaften dieser besonderen Lebewesen schon sehr lange fasziniert. Pilze bilden in der Biologie ein eigenes großes Reich neben den Tieren und den Pflanzen. Obwohl sie eine überragende Rolle für alles Leben auf der Erde spielen, wurden sie lange dramatisch unterschätzt. "Sie sind für die Gesundheit des Waldes notwendig, weil sie Bäumen und anderen Pflanzen wichtige Stoffe liefern", sagt er. Ihre wichtigste Aufgabe sei jedoch die Müllabfuhr in der Natur. Vom toten Tier bis zum toten Baum können so gut wie alles zersetzen und somit in den natürlichen Kreislauf zurückführen.

Info: Weitere Termine und Infos des Pilzvereins gibt es online unter www.pilzeaugsburg.de