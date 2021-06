Augsburg

vor 31 Min.

Expertin gibt Tipps: So macht man Balkon und Garten insektenfreundlich

Plus Welche Pflanzen tun Menschen und Insekten gut? Expertin Tine Klink gibt Tipps und warnt davor, nur die Bienen im Blick zu haben. Auch Falter haben Ansprüche.

Von Leonhard Pitz

Der eigene Garten - ein Ort an dem man entspannt grillen oder sich sonnen kann. Doch auch die Themen Artenvielfalt und Insektenschutz rücken in diesem Bereich immer mehr in den Fokus. So will der neue Leiter des Landesamts für Umwelt "mehr Artenvielfalt in die Gärten bringen". Was man als einzelner tun kann - und warum der Löwenzahn eine tolle Pflanze ist, erklärt Insektenrangerin Tine Klink.