Fahrerin missachtet rote Ampel: Auf der Ackermann-Straße kommt es zum Unfall

Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße über eine rote Ampel. Dadurch kam es auf einer Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Eine 49-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Samstagnachmittag auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Luther-King-Straße überfuhr sie laut Polizeibericht mutmaßlich eine rote Ampel. Ihr kam ein ebenfalls 49-jähriger Opel-Fahrer entgegen, welcher bei grüner Ampel vor ihr nach links in die Luther-King-Straße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Der Sachschaden liegt in Höhe von rund 4000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. (ziss)