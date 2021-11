Fahrgäste brauchen in Augsburger Bussen und Trams einen 3G-Nachweis

Dr. med. Timm Steuber, Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin. Ultraschallspezialist auf Facebook.

Er spricht mir aus der Seele:



"Heute auf der Covid-Intensivstation

Ich komme viel herum und werde dieses Jahr wohl öfter auf Covid-Stationen als Intensiv-Mediziner arbeiten. Heute war ich in einer Uni-Klinik und es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Es ist etwas ganz Anderes, als Notarzt "Corona-Verdacht" auf dem Melder zu lesen, als totkranke Patienten in den letzten Stunden zu sehen.

Es ist einfach, einen Covid-Patienten in ein anderes Krankenhaus mit "alles Gute!" zu verabschieden. Es ist schwieriger, den Angehörigen zu sagen, dass eine weitere Therapie nichts bringen wird und sie sich nun verabschieden müssen.

Covid ist eine furchtbare Erkrankung, kein Vergleich mit einer Grippe. Schwere Grippe-Pneumonien sind auf der Intensiv selten, jetzt sterben einige Hundert. Jeden Tag.

Und dann postet wieder einer, die Maske sei ein Maulkorb.

Die Impfung ist doch unerforscht, Geldmacherei. "Ich lass mich nicht impfen, ich gehöre nicht zur Risikogruppe!"

Der nächste will "endlich sein Leben zurück", weil seine Kneipe zu hat.

Da fahren Zehntausende in die Skigebiete.

Da feiern Tausende einen Rave.

Es gibt Demos gegen Corona-Maßnahmen statt dafür!

Und wenn selbst der dümmste Leugner, das bildungsfernste AFD-Männlein, die Esoterik-Uschi mit ihren Magneten dann doch mal kurz ins Grübeln kommt, dann:

Na dann hortet ihr Klopapier, Hefe und literweise Milch.

Denn in Wahrheit seid IHR die Ängstlichen. IHR fallt auf jeden Stuss auf youtube rein, IHR habt klammheimlich Angst vor einem Leben, das Euch abzuhängen droht.

Ich habe im letzten Jahr hunderte Bekannte auf fb gelöscht und mir vorher noch einmal die Profile der Covidioten, Heiler, Skeptiker und anderen Dummbirnen angesehen, denn ich wollte mich bewusst verabschieden.

Viele von Euch meinen ja, mit diesen "Protesten" etwas FÜR Deutschland zu tun, dabei braucht Deutschland EUCH am Wenigsten.

. . . IHR tut nichts für eine gesunde Gesellschaft.

Deutschland braucht Leute wie Euch nicht."

