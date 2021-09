Augsburg

Fahrgast schlägt zu: Taxifahrer nach Prozess um 1000 Euro reicher

Plus Der Mann war von einem Fahrgast verprügelt worden und eine Woche arbeitsunfähig. Vor Gericht räumt der Täter Fehler ein und es kommt zu einer überraschenden Wende.

Von Klaus Utzni

Ein Strafprozess kann für so manche unvorhergesehene Überraschung sorgen - nicht nur für den Angeklagten, auch für einen Zeugen. Ein Taxifahrer, 35, der im Januar 2020 am Königsplatz von einem Fahrgast ziemlich brutal verprügelt wurde und der die Attacke bereits abgeschrieben hatte, war um 1000 Euro „reicher“, als er jetzt das Strafjustizzentrum am Ende einer kurzen Verhandlung gegen den Täter verließ. Denn der hatte dem Opfer im Gerichtssaal plötzlich ein ganz passables Schmerzensgeld zugesichert, mit dem der Taxler überhaupt nicht gerechnet hatte. Doch die noble Geste hatte ihren Grund.

