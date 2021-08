Augsburg

18:02 Uhr

Fahrrad-Demo in Augsburg: Aktivisten fordern Nahverkehr zum Nulltarif

Plus Rund 50 Teilnehmer einer Fahrrad-Demo in Augsburg machten sich am Sonntag für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr stark. Es kamen weniger Teilnehmer als erwartet.

Rund 500 Teilnehmer waren bei einer Radldemo durch die Augsburger Innenstadt am Sonntagnachmittag erwartet worden, etwa 50 kamen, so die Polizei. Dort hatte man sich mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften gerüstet. Nach Angaben der Polizei-Einsatzzentrale dauerte der Fahrradkorso vom Ulrichsplatz durch die Innenstadt und zurück eine knappe Stunde. Auf der Strecke habe es keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, größere Staus seien nicht gemeldet worden, auch wenn es kurzzeitige Sperrungen gab, etwa am Tunnel an der Amagasaki-Allee.

