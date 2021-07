Augsburg

07:00 Uhr

Fahrradbegehren: Ein Aktivist sieht die Einigung mit der Stadt weiter kritisch

Plus Am Donnerstag soll der Vertrag Einigung zwischen Stadt und Aktionsbündnis für ein fahrradfreundlicheres Augsburg unterzeichnet werden. Es gibt weiter Misstöne.

Von Stefan Krog

Am Donnerstag soll in der Augsburger Kongresshalle bei der Stadtratssitzung der Vertrag zwischen dem Fahrradbegehren-Aktionsbündnis und der Stadt Augsburg unterzeichnet werden - sofern der Stadtrat dem Papier vorher zustimmt. Schwarz-Grün hat aber bereits klargemacht, dass man die Einigung begrüße, an der die Fraktionen selbst auch mitgewirkt hatten. Damit gilt die Mehrheit dafür als sicher. Mit dem Vertrag würden sich das Aktionsbündnis, hinter dem der Fahrradclub ADFC, das Forum Augsburg lebenswert und die Fridays-for-Future-Bewegung stehen, bereit erklären, das Bürgerbegehren fallen zu lassen, weil die Forderungen zum Teil erfüllt wurden. Allerdings gibt es einen Beteiligten, der dabei nicht mitmachen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen