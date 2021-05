Augsburg

Fahrradbegehren: Fallen in der Innenstadt und am Zoo Parkplätze weg?

Die Verhandlungen zwischen der Stadt und den Initiatoren des Fahrradbegehrens scheinen ein Stück weit vorangekommen zu sein. In trockenen Tüchern ist eine Einigung aber noch nicht.

Plus Die Stadt und die Initiatoren des Fahrrad-Bürgerbegehrens scheinen sich bei einer Reihe von Punkten inzwischen einig zu sein. Noch sind aber nicht alle Fragen geklärt.

Von Stefan Krog

Nach mehrmonatigen Verhandlungen scheint eine Einigung zwischen der Stadt Augsburg und den Initiatoren des Fahrradbürgerbegehrens ein gutes Stück näher gerückt zu sein. Zuletzt hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) von „einem guten Diskussionsprozess“ gesprochen. Auch aus dem schwarz-grünen Koalitionslager verlautet ähnliches. Etwas zurückhaltender geben sich die Initiatoren des Radbegehrens. Man sei in vielen Punkten auf einem guten Weg, es gebe aber noch offene Themen, so Arne Schäffler, Vorstand im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und einer der Initiatoren. Noch sei eine Einigung keinesfalls in trockenen Tüchern. Es geht unter anderem um Parkplätze.

