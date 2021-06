Augsburg

vor 48 Min.

Fallende Inzidenz: In Augsburg zeigt sich ein neues Einkaufserlebnis

Plus Mit der fallenden Inzidenz können auch die Menschen wieder ohne Test und Anmeldung einkaufen. Viele sind in Shopping-Laune - aber einige äußern ihren Unmut.

Von Anna Katharina Schmid

Nach Sommerkleidern in bunten Farben suchen, neue Laufschuhe anprobieren, die Uhr reparieren lassen - ganz ohne Test und Anmeldung. Seit die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg auch nach mehreren Tagen unter 50 liegt, sind ab Dienstag wieder mehr öffentliches Leben und ein unkomplizierteres Einkaufen in der Stadt möglich. In der Innenstadt tummeln sich Jugendliche, Paare schlendern durch die Gassen. An den Tischen der Restaurants blinzeln Gäste entspannt in die Sonne, der Geruch von frischer Pizza weht durch die Maxstraße. Auch in den Läden ist wieder mehr los, vor einigen Geschäften müssen die Kunden bereits anstehen.

