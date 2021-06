Augsburg

vor 49 Min.

Falscher Polizist verprügelt Bub in Augsburger Straßenbahn

Plus Er soll einen Jungen in einer Tram verprügelt haben, doch der Angeklagte will es nicht gewesen sein. Jetzt wird in dem Prozess am Augsburger Amtsgericht ein Gesichtsgutachten angefordert.

Von Klaus Utzni

Junge Leute heutzutage lassen sich nicht mehr so schnell einschüchtern oder blenden. Auch von Autoritäten nicht. Das beginnt schon in der Schule. Lehrer können ein Lied davon singen. Dass eine gewisse Portion Selbstbewusstsein aber auch bereits im Kindesalter ein Mittel der Gegenwehr sein kann, beweist ein kurioser Fall, der bei Amtsrichterin Sandra Dumberger zu Verhandlung anstand.

