Augsburg

12:00 Uhr

Familie Ibrahimi leidet von Augsburg aus mit den Menschen in Afghanistan

Plus Hilflosigkeit treibt Afghanen in Augsburg um, die sich um Angehörige und Freunde in ihrer Heimat sorgen. Familienvater Mohammad Ayob Ibrahimi berichtet.

Von Miriam Zissler

Herbert Niedermirtl, ein ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer in Augsburg, ist entsetzt. Und traurig. Die Videos, die ihm Mohammad Ayob Ibrahimi auf seinem Handy zeigt, machen ihn sprachlos. Darin ist Kundus zu sehen - die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Afghanistan. Die Geschehnisse in der der Stadt fernab von der Hauptstadt Kabul, die in den vergangenen Wochen im Fokus der Weltöffentlichkeit lag, haben eher wenige Menschen mitbekommen. Mohammad Ayob Ibrahim, der seit sechs Jahren in Augsburg lebt, will erzählen, wie es seinen Familienmitgliedern dort geht. Er will den Augsburgern die Situation von dem Menschen in Afghanistan schildern, erklären, warum sie nach dem Abzug der Streitkräfte weiter Unterstützung brauchen.

