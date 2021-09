Augsburg

Familien wünschen sich mehr Freiheiten bei der Betreuung in der Schule

2422 Mädchen und Buben in Augsburg beginnen am Dienstag ihre Schullaufbahn in der ersten Klasse.

Plus Der jahrelange Ausbau der gebundenen Ganztagsklassen in Augsburg ist gestoppt, die offenen Angebote werden immer beliebter. An den Grundschulen legen die Schülerzahlen zu.

Von Andrea Baumann

Mit dem Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung kommen auf die Kommunen besondere Herausforderungen zu. In Augsburg laufen Vorbereitungen, um das Angebot auszubauen. Ab dem Schuljahr 2026/27 soll es zunächst für die Erstklässler einen Betreuungsplatz geben, jedes Jahr kommt eine weitere Jahrgangsstufe dazu. Schon jetzt nehme die Stadt diese Entwicklung in die Pläne für ihre baulichen Vorhaben auf, so Schulamtsleiter Markus Wörle. "Im Herbst gibt es dazu auch Gespräche im Kultusministerium."

