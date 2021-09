Augsburg

vor 31 Min.

Fast 75.000 Personen wollen in Augsburg per Briefwahl abstimmen

Plus Die Stadt Augsburg hat bei einer Bundestagswahl noch nie zuvor so viele Briefwahl-Unterlagen versandt. Warum manche Wahllokale dieses Mal nicht mehr infrage kommen.

Von Michael Hörmann

Bei der Bundestagswahl 2017 haben 42.500 Augsburgerinnen und Augsburger ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Wenn nun am 26. September über den neuen Bundestag abgestimmt wird, zeichnet sich eine Rekordbeteiligung an Briefwählern in Augsburg ab. Bis Freitag, 11 Uhr, gingen bei der Stadt bereits 40.500 Briefwahlunterlagen ein. In der nächsten Woche werden noch Tausende an weiteren Stimmen erwartet. Fast 75.000 Wahlscheine wurden für die Bundestagswahl beantragt. Im Stadtgebiet gibt es etwas mehr als 187.000 Wahlberechtigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen