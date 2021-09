Fausthiebe nach Handydiebstahl an Haltestelle in Augsburg

Ein 25-Jähriger klaut einer jungen Frau an der Haltestelle Wertachbrücke in Augsburg das Handy, schlägt einen Verfolger und bespuckt und beleidigt Polizeibeamte.

Eine 26-Jährige saß am Dienstag, gegen 13.40 Uhr, auf einer Bank im Bereich der Haltestelle Wertachbrücke in der Ulmer Straße. Während sie in ihr Mobiltelefon vertieft war, gelang es einem 25-Jährigen, ihr Handy unvermittelt an sich zu nehmen und in Richtung Wertachstraße wegzurennen. Die 26-Jährige folgte dem Täter. Dies wiederum bemerkte ein couragierter 14-Jähriger, welcher der Geschädigten zu Hilfe eilte.

Der Täter griff daraufhin laut Polizei den 14-Jährigen an und traf ihn zweimal mit der Faust am Kopf, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Der Handy-Dieb flüchtete im Anschluss erneut, konnte jedoch kurz darauf im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei festgenommen werden. Hierbei beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte aufs Übelste und bespuckte einen Polizeibeamten. Der 25-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. (ziss)