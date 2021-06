Augsburg

18:10 Uhr

Feiernde in der Augsburger Innenstadt, Ruhe an der "Party-Tankstelle"

In der Nacht zum Samstag in der Augsburger Maximilianstraße: Hunderte feiern überwiegend friedlich, doch immer wieder muss auch die Polizei eingreifen.

Plus Corona scheint in den Partynächten auf der Augsburger Maximilianstraße vergessen zu sein. An der "Party-Tankstelle" ist das Feiern dagegen beendet. Ein Streifzug.

Von Fridtjof Atterdal

Es ist die Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr. Die bis dahin friedliche Feierstimmung auf der Maximilianstraße in Augsburg droht zu kippen. Mehr als ein Dutzend Polizisten spurten in die feiernde Menge, gefolgt von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes. Die Partygänger weichen zurück, werden von Polizisten zur Seite gestoßen, während dem Pulk johlende Schaulustige hinterherlaufen. Die Einsatzkräfte sind zu einer Schlägerei vor einer Bar unterwegs, wo ein 20-Jähriger attackiert wird. Während die Polizisten eingreifen wollen, stürzt der Mann der Länge nach auf den Boden, wo seine Kontrahenten nach seinem Kopf treten. Es geht alles ganz schnell - und zeigt, wie rasch die Stimmung umschlagen und eskalieren kann.

