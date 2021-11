Fernwärme: Bauarbeiten unter der Oberhauser Wertachbrücke

Die Stadtwerke bauen ihr Fernwärme-Netz aus, um Oberhausen besser mitversorgen zu können. Das Neubaugebiet auf dem Zeuna-Stärker-Areal braucht Energie.

Die Stadtwerke sind aktuell dabei, Fernwärmerohre unter der Oberhauser Wertachbrücke zu verlegen. "Zunächst wird ein Hängegerüst an der Brücke angebracht, damit die Arbeiter sich gut gesichert bewegen können. Anschließend werden die Rohre an der Brücke Stück für Stück befestigt", so Herbert Schaller von den Stadtwerke-Netzen. Die einzelnen Rohrteile werden verschweißt und verschwinden nach ihrer Brückenüberquerung wieder unter der Erde.

Baustelle an der Oberhauser Wertachbrücke dient dem Ausbau der Fernwärme

Die Baustelle steht in Zusammenhang mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes in Richtung Oberhausen. Dort soll unter anderem das geplante Wohngebiet auf dem Zeuna-Stärker-Areal angeschlossen werden. Mit der so- genannten Nordspange können um die 8000 Wohnungen versorgt werden. Es handelt sich um eine etwa 2,5 Kilometer lange Strecke, die vom Pfannenstiel in Richtung Oberhausen führt. Sie soll ab Ende 2022 fertig sein. Das Netz wird von der bestehenden Leitung in der Thommstraße nahe dem Fischertor Richtung, Am Pfannenstiel, Heinrich-von-Buz-Straße, Riedinger- und Dieselstraße bis hin zur bestehenden Leitung bei der Klinik Josefinum ringförmig ausgebaut. (skro)