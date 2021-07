Augsburg

18:04 Uhr

Festivals in Augsburg locken Besucher aus ganz Deutschland an

Plus Sommer am Kiez, das Strandkorbfestival und der Vergnügungspark am Plärrer. Viele nutzen die neuen Möglichkeiten zum Feiern in Augsburg. Und manche nehmen dafür eine lange Anreise in Kauf.

Von Ina Marks

Die Angst von Mario bleibt unbegründet. Vor Beginn des Konzerts der Band Bosse befürchtete der 36-Jährige noch, in den Strandkörben könnte nicht viel Stimmung aufkommen. Wenig später tanzt er wie alle anderen Besucherinnen und Besucher auch auf dem Strandkorb-Open-Air zur Livemusik - vor dem Korb. Nicht nur auf dem Augsburger Messegelände ist die Stimmung gut. Auch am ersten Wochenende des Festivals „Sommer am Kiez“ auf dem Gaswerk-Areal in Oberhausen und beim Vergnügungspark auf dem Plärrer wird deutlich: Nach dem Lockdown sind die Menschen hungrig nach Konzerten, Vergnügen und Normalität. Dafür reisen sie sogar aus Norddeutschland nach Augsburg.

