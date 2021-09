Augsburg

17:46 Uhr

Feuer in Karolinenstraße zerstört bedeutendes Baudenkmal von Augsburg

Am Samstagabend hat der Abbruch des Brandhauses in der Karolinenstaße begonnen, am Sonntag wurden die Arbeiten fortgeführt.

Plus Der Abbruch des Brandgebäudes in der Karolinenstraße hat begonnen. Für die Hausmadonna gibt es eine dramatische Rettungsaktion.

Von Eva Maria Knab

Nach rund eineinhalb Tagen konnte der verheerende Brand des historischen Wohn-und Geschäftshauses in der Karolinenstraße am frühen Sonntagmorgen endgültig gelöscht werden. Die Abbrucharbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude laufen seit Samstagabend. Von dem über 400 Jahre alten Bau könnte nach Stand von Sonntag nur die Hausmadonna übrig bleiben, die in einer dramatischen Aktion aus den Flammen gerettet werden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen