Feuerwehr befreit Autofahrer nach Unfall in Lechhausen aus seinem Wagen

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Lastwagen im Industriegebiet in Lechhausen ist ein Fahrzeug gegen einen Ampelmast geschleudert worden.

Am Mittwochfrüh kurz nach fünf Uhr sind ein Auto und ein Lastwagen an der Kreuzung Aindlinger Straße und Derchinger Straße im Industriegebiet Lechhausen zusammengeprallt. Das Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen einen Ampelmast geschleudert, der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt, berichtet die Berufsfeuerwehr. Diese musste ihn mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Der Autofahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich war für circa 20 Minuten für dem Individualverkehr gesperrt. (nist)