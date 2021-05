Feuerwehreinsatz in der Jakobervorstadt: Ratte randaliert in Badezimmer

Für die Bewohner muss es eine böse Überraschung gewesen sein. Im Bad randalierte eine Ratte. Die Augsburger Berufsfeuerwehr hatte noch mehr tierische Einsätze.

Für die Berufsfeuerwehr Augsburg ist es nicht ungewöhnlich, wegen Tieren auszurücken. Wie Sprecher Friedhelm Bechtel berichtet, habe man an die 600 tierische Einsätze im Jahr. Doch was am Sonntag die Rettungskräfte auf den Plan rief, war dann doch etwas speziell. "Eine Ratte randaliert im Badezimmer", so hieß es in einem Notruf mitten in der Nacht gegen 2 Uhr.

Tatsächlich fand die Feuerwehr im Bad einer Erdgeschosswohnung in der Jakobervorstadt eine ziemlich große Ratte. Das Tier war offenbar durch die Kanalisation und über die Toilette ins Bad gelangt. Die Ratte wurde eingefangen und an einem ruhigen Ort ausgesetzt. Laut dem Feuerwehrsprecher kommen "schlaue Ratten" gelegentlich über Toiletten in Wohnungen, wenn Essensreste im WC entsorgt werden. Es blieb nicht der einzige tierische Einsatz für die Berufsfeuerwehr am Sonntag.

Einsätze für Augsburger Berufsfeuerwehr: Katze im Motorraum

Weil eine Katze nicht mehr aus dem Motorraum eines Kleintransporters kam und laut schrie, rückten die Helfer mittags in die Luitpoldstraße in Pfersee aus und befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage. Die Taube, die bei der Unterführung in der Haunstetter Straße in einer Glasscheibe steckte, konnte nicht mehr gerettet werden. Sie war tot. Wegen zwei Enten in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof wurde die Berufsfeuerwehr ebenfalls gerufen. Die Enten flüchteten und flogen davon, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Am Tag darauf wurden die Einsatzkräfte zu einem angeblich verletzten Kranich bei der Handwerkskammer am Siebentischwald gerufen. Doch beim Eintreffen stellte sie fest, dass der Vogel wohlauf war. Die City-Galerie war dann der vorerst letzte Einsatzort. Dort versperrte eine Taube mit ihrem Nest bei der Warenannahme die Anlieferung. Vogel und Nest seien vorsichtig entfernt worden, heißt es. (ina)

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Feuerwehrmann Friedhelm Bechtel aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

