Feuerwehrleute retten Siebenjährigen in Augsburg mit Drehleiter von Balkon

In Kriegshaber macht ein Bub auf einem Balkon auf sich aufmerksam, aus der Wohnung im 1. Obergeschoss dringt Rauch. Schließlich rettet ihn die Feuerwehr.

Ein Kind ist am Dienstagabend von Feuerwehrleuten von einem Balkon gerettet worden. Kurz vor 20 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber in die Grenzstraße in Kriegshaber gerufen. Brandrauch drang aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Ein siebenjähriger Bub stand nach Angaben der Berufsfeuerwehr auf dem Balkon und hatte sich in Sicherheit gebracht, er machte auf sich aufmerksam.

Rauch aus Balkon: Feuerwehr rückt in Augsburg zu Einsatz aus

Anwohner wählten demnach den Notruf. Der Junge wurde mit der Drehleiter gerettet und in Sicherheit gebracht. Die Mutter sei vermutlich aufgrund der Sondersignale zur Wohnung gekommen, heißt es von der Feuerwehr. Kind und Mutter wurden von einem Notarzt und dem Rettungsdienst untersucht und ins Krankenhaus gebracht. Der Brand im Bereich der Küche konnte nach Feuerwehrangaben schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. (AZ)

33 Bilder So sieht es in der neuen Feuerwehrerlebniswelt Augsburg aus Foto: Silvio Wyszengrad

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.