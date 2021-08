Augsburg

19:00 Uhr

Finanzen: Die Stadt Augsburg muss Strafzinsen zahlen

Plus Pro Jahr fällt eine niedrige sechsstellige Summe an. Mitunter weiß die Kämmerei gar nicht, wie sie ihre Millionen zwischenparken soll.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg hat im vergangenen Jahr um die 115.000 Euro an Negativzinsen an Banken bezahlen müssen. Für das laufende Jahr sei womöglich von einer deutlich höheren Summe auszugehen, so Finanzreferent Roland Barth. "Es wird schwieriger, Geld unterzubringen, und die Konditionen werden schlechter", so der Kämmerer. Im ersten Halbjahr 2021 fielen bei der Stadt Negativzinsen über 163.000 Euro an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

