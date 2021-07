Finanznot und ein Sanierungsstau: Augsburgs Dilemma bei den Hallenbädern

Plus Nach Jahren wird wieder über die Augsburger Hallenbäder gesprochen. Investitionen sind dringend nötig – doch gleichzeitig ist das Geld sehr knapp.

Eineinhalb Jahre lang herrschte beim Thema städtische Hallenbäder politisch Stille. Doch nun kommt mit dem Vorschlag von Sportreferent Jürgen Enninger, als nächstes die Sanierung des Spickelbades anzugehen, eine längst überfällige Bewegung in die Angelegenheit. Es ist höchste Zeit: Die Augsburger Hallenbäder, allesamt Bauten aus den 70er-Jahren, sollten laut einem inzwischen über zehn Jahre alten Masterplan eigentlich schon weiter saniert sein. Die Stadt muss hierbei Gas geben.