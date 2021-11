Findet der Christkindlesmarkt trotz explodierender Corona-Zahlen statt?

Plus Mit Sorgen schauen die Verantwortlichen des Christkindlesmarkts auf die Corona-Zahlen. Tourismusdirektor Götz Beck erklärt, warum die Veranstaltung für Augsburg so wichtig ist.

Normalerweise ist es das unübersehbare Signal für den Augsburger Christkindlesmarkt: Traditionell steht auf dem Rathausplatz ein großer Christbaum, drum herum sind Stände aufgebaut. Diesen Montag wurde der Baum, eine 14 Meter hohe Weißtanne, von der Augsburger Berufsfeuerwehr aufgestellt. Die Buden werden schon seit einigen Tagen aufgestellt. Der Christkindlesmarkt startet am Montag, 22. November. Allerdings gibt es seit dieser Woche wieder ein kleines Fragezeichen: Wie wirkt sich die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen auf die Veranstaltung aus? Ist zu befürchten, dass der Christkindlesmarkt ähnlich wie im Vorjahr ausfällt? Das Szenario ist vielen Menschen noch in Erinnerung: Der Rathausplatz war im Jahr 2020 nahezu komplett leer. Lediglich der Christbaum stand vor dem Rathaus, es herrschte eine eher bedrückende Atmosphäre.