Autoreifen platzt: 86-Jährige fährt einfach weiter durch Augsburg

Als ein Reifen an ihrem Auto platzt, fährt die Seniorin einfach weiter durch Augsburg. Sie hatte noch etwas Wichtiges vor.

Eine Seniorin hat sich von einem geplatzten Reifen an ihrem Auto nicht davon abbringen lassen, ihre geplante Tour durch die Stadt zu erledigen. Nach Angaben der Polizei beobachteten Passanten am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen Pkw, der mit einem platten Reifen durch die Schillstraße fuhr. Weil sich ein Zeuge das Kennzeichen des Wagens notierte, konnte die 86-jährige Fahrerin schnell ermittelt werden. Einsatzkräfte trafen sie mit ihrem Auto kurze Zeit später an ihrer Wohnadresse an.

Am Fahrzeug fehlte der komplette Gummi eines Vorderrades, wobei nur noch die Felge vorhanden war, so die Polizei. Die 86-Jährige gab an, der Reifen sei geplatzt, nachdem sie gegen einen Randstein gefahren sei. Weil sich das Auto weiterhin steuern ließ, setzte sie ihre Fahrt fort und machte ihre geplanten Erledigungen in der Stadt. Erst dann fuhr sie nach Hause. Unklar blieb laut Polizei, ob bei der Fahrt auf der Felge Schäden an der Fahrbahn entstanden sind. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Vorfall informiert. (eva)