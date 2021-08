Radler schlägt 77-Jährigen in Augsburg mit Faust ins Gesicht

In der Firnhaberau ist am Dienstag ein Streit zwischen einem Radler und den Insassen eines Autos derart eskaliert, dass es am Ende zwei Leichtverletzte gab.

Am Dienstag sind in der Firnhaberau ein Radler und die Insassen eines Autos derart in Streit geraten, dass am Ende Fäuste flogen. Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 16:30 Uhr ein Rennradfahrer in der Neuburger Straße den Ärger eines 77-jährigen Autofahrers auf sich gezogen, weil er auf der Straße fuhr, statt den vorhandenen Radweg zu nutzen. Um den Radfahrer auf diesen Umstand hinzuweisen, hupte der 77-Jährige den Radler an, es kam zu wilden Gebaren zwischen den Verkehrsteilnehmern, schildert die Polizei den Vorfall weiter. Letztendlich verfolgte der Rennradfahrer das Auto bis in die Anton-Hockelmann-Straße, wo er aggressiv auf den inzwischen ausgestiegenen 77-jährigen Fahrer zuging.

Radfahrer schlägt 77-Jährigen ins Gesicht

Als sich die 49-jährige Tochter des Fahrers schützend in den Weg stellen wollte, wurde sie vom Rennradfahrer derart gestoßen, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Auch der 50-jährige Schwiegersohn stellte sich in den Weg und wurde daraufhin durch einen Faustschlag des Radfahrers im Gesicht verletzt. Zu Guter letzt verpasste der Rennradfahrer auch dem 77-Jährigen einen Hieb ins Gesicht. Der Senior stürzte und verletzte sich hierbei ebenfalls leicht. Nach seinem Angriff flüchtete der Rennradfahrer in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Der Rennradfahrer wird hierbei wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 Jahre alt, 180 cm groß, hat eine athletische-muskulöse Figur, kurz rasierte dunkelbraune Haare, einen Dreitagebart und spricht deutsch mit osteuropäischen Akzent. Er war auf einem alten, mattlackierten Rennrad mit weißen Hornlenkern unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (nist)