Unfallflucht: Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Die Polizei beziffert den Sachschaden an dem Opel Astra auf rund 5000 Euro.

Am Montag wurde zwischen 16.45 und 17.25 Uhr ein im Bereich Kuckuckweg/Bachstelzenweg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Opel Astra angefahren. Der unfallflüchtige Verursacher beschädigte laut Polizei den Opel am linken vorderen Kotflügel und an der Fahrertüre, wobei hier auch der Außenspiegel abgefahren wurde. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310. (bau)