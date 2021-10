Augsburg

06:00 Uhr

Fischertor-Anwohner protestieren gegen Fällung geschützter Bäume

Plus Nahe dem Augsburger Fischertor ist eine neue Wohnanlage geplant. Anwohner protestieren, weil dafür elf geschützte Bäume fallen sollen. Das sagt die Immobilienfirma dazu.

Von Eva Maria Knab

Julian Künast ist sauer. Bislang wohnt er in einer idyllischen Innenstadtlage an der Thommstraße. Bäume und Sträucher im Nachbargrundstück bilden eine grüne Wand hin zum Mehrfamilienhaus, in dem er zusammen mit Familie und Verwandten lebt. Das dürfte sich bald ändern. Ein Altbau in dem großen Garten nebenan in der Kilianstraße wird jetzt abgerissen. Stattdessen ist eine neue Wohnanlage geplant. Mit dem Neubau wird es einen Kahlschlag im bestehenden Grün geben. Auch geschützte Bäume sind betroffen. Das bringt mehr als 50 Anwohner und Eigentümerinnen auf die Palme, die mit einer Unterschriftenliste dagegen protestieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen