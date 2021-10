Augsburg

Flatrate-Angebote, mehr Impfungen? Das ändern kostenpflichtige Corona-Tests

Plus Ab Montag müssen die meisten Augsburger für Corona-Tests bezahlen. Mit welchen Auswirkungen Lokale und Vereine rechnen - und warum einige private Anbieter auf eine Flatrate setzen.

Von Andrea Baumann

Vor dem städtischen Corona-Schnelltestzentrum in der Maximilianstraße herrscht an diesem Vormittag reges Kommen und Gehen. Auch eine junge Frau wappnet sich für den nächsten Abstrich. Zwei bis drei Mal pro Woche gehe sie zum Testen, weil sie mit der Impfung abwarten wolle, sagt sie. Als Studentin kann sich die Endzwanzigerin noch bis Ende November kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aber muss vom kommenden Montag an für diese Dienstleistung zahlen. Die Stadt etwa verlangt an ihren Stationen der Bäuerle Ambulanz in der Maxstraße und in Haunstetten für einen Antigen-Schnelltest 15 Euro, kostenlose Tests sind für Berechtigte dann nur noch an der Messe möglich. Und mehrere private Testanbieter setzen auf eine Monatspauschale.

