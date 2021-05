Augsburg

Frank Thelen berät Augsburgerin beim Aufbau eines Online-Geschäfts

Plus Für viele Geschäftsinhaber ist das Internet derzeit der wichtigste Kontakt zum Kunden. Eine Augsburgerin hat sich Frank Thelen als Hilfe geholt.

Von Andrea Wenzel

Marion Hansult ist eine Geschäftsfrau mit Erfahrung. Trotzdem hat sie vor vier Wochen Neuland betreten und einen Online-Shop eröffnet. Er soll das stationäre Angebot ihres Einrichtungshauses Linea in der Maximilianstraße ergänzen. "Unsere Auftritte in den sozialen Medien kommen bei den Kunden an", erzählt Hansult, der Online-Shop könne in Zukunft ein weiterer Absatzkanal sein. Doch so einfach ist die Digitalisierung im Handel nicht, findet die Geschäftsfrau: "Ich bin weder Experte in Sachen Online-Shop noch ausgebildete Fotografin. Es ist eine Herausforderung, einen Internet-Auftritt so anzulegen, dass er auch professionell ist." Deshalb freut sich Hansult nun über prominenten Beistand.

