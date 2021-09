Frau will keine Maske tragen und greift in Augsburg Schuhverkäuferinnen an

Entweder sie setzt eine Maske auf oder sie verlässt den Laden: Vor diese Wahl stellte eine Schuhverkäuferin eine Frau in der Augsburger Innenstadt. Diese rastete aus.

Turbulente Szenen spielten sich am Mittwoch, 1. September, in einem Schuhgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße ab. Etwa gegen 11 Uhr weigerte sich eine 35-Jährige dort nach Auskunft der Polizei den Laden zu verlassen, sollte sie nicht wie vorgeschrieben eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zwei Mitarbeiterinnen stellten sie vor die Wahl, entweder der Forderung nachzukommen oder den Laden zu verlassen. Daraufhin habe die Kundin beide unvermittelt angegriffen und am Hals gepackt. Die zu Hilfe eilende dritte Kollegin erlitt einen Faustschlag ins Gesicht.

Angriff in einem Augsburger Schuhgeschäft: Polizei nimmt Frau in Gewahrsam

Bei dem Angriff wurden alle drei Angestellten leicht verletzt. Auch nach Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte verhielt sich die Frau hochgradig aggressiv und musste in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Beim Versuch sie zum Einsteigen in ein Dienstfahrzeug zu bewegen, trat sie nach Mitteilung der Polizei mehrfach gegen den Streifenwagen, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die 35-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten. Der Grund für ihr Verhalten blieb unklar. (sil)